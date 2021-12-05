«الغذاء الصحي وأثره على الصحة الإنجابية» في ندوة بمطاي بالمنيا

نظم مركز إعلام المنيا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مجلس مدينة مطاي والوحدة المحلية لقرية منبال، ندوة إعلامية بعنوان «الغذاء الصحي وأثره على الصحة الإنجابية».

وحاضر في الندوة الدكتور محمود عمر مدير الإدارة الصحية بمطاي، في إطار الحملة القومية للتوعية بالقضية السكانية بأبعادها المختلفة وتحت شعار «سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك»، لأن التغذية الصحية أساس لبناء جسم سليم وخاصة للمرأة عماد المجتمع.

التنوع في الأطعمة وعدم التركيز على تناول صنف واحد

بدأ اللقاء الذي أداره محمد فولي، بإشراف وليد الحيني مدير مركز الإعلام، بالإشارة الي الأهمية الكبيرة للغذاء الصحي للصحة الإنجابية والسلامة العقلية والنفسية والجسدية والفكرية والاجتماعية سواء للمرأة أو لأطفالها، حيث أوضح مجموعة من النصائح لجعل الطعام صحياً وأكثر فائدة للجسم مثل التنوع في الأطعمة وعدم التركيز على تناول صنف واحد.

وأكد مدير الإدارة الصحية، ضرورة تنظيم وجبات الطعام بحيث يتم تقسيمها إلى 3 وجبات رئيسية، ويجب أن تكون الأغذية التي يتم تناولها متوازنة، ولا تميل الفتاة إلى تناول صنف واحد أكثر من الأصناف الأخرى، فضلا عن الاعتدال في تناول الأطعمة وعدم الإفراط فيها، والامتناع أو التقليل من تناول بعض الأغذية كالأطعمة الغنية بالسكريات والدهون والأملاح.

الكالسيوم والفسفور مهم لبناء العظام والأسنان

وأكد «عمر» علي أهمية الماء لجسم الفتاة لذا يجب إدراجه ضمن النظام الغذائي المتبع وحتى يستفيد الجسم من الطعام لا بد من احتوائه على جميع العناصر الغذائية الضرورية البروتينات الموجودة في الغذاء لبناء وتجديد الخلايا التالفة منها والعضلات، مشيرا إلى ضرورة دخول الكالسيوم والفسفور في بناء العظام والأسنان فالطعام الصحي يعمل علي تقوية الجهاز المناعي وتحسين قدرات المخ وبالتالي زيادة التركيز والقدرات الإدراكية وتقوية الذاكرة في جسم الأم وأطفالها.