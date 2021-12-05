الصحة: الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا بدون تسجيل على الموقع

حسم الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الجدل القائم حول تسجيل المواطنين على موقع الوزارة للحصول على الجرعة الثالثة للقاح كورونا، قائلًا إن المواطنين المحدد لهم الحصول على الجرعة الثالثة وهم الكوادر الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ومر عليهم 6 أشهر على الأقل، لن يسجلوا مرة أخرى على موقع التسجيل.

بدون تسجيل .. الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأوضح الدكتور عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة الصحة من خلال قاعدة البيانات الخاصة بها، سترسل رسالة للمواطنين تفيد بموعد ومكان أخذ الجرعة الثالثة للقاح كورونا، لافتا إلى أهمية الجرعة الثالثة لتعزيز مناعة الجسم ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 4 ملايين مواطن للتطعيم بالجرعة الثالثة.

وصول شحنات جديدة من لقاح كورونا لمصر

وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين مجددًا، بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، موضحًا أن رسالة الحصول على اللقاح أصبحت ترسل في غضون 24 ساعة من لحظة التسجيل، كما أنه هناك وفرة في اللقاحات، مؤكدًا أن هناك شحنات جديدة للقاحات كورونا تصل إلى مصر قبل نهاية العام الجاري.

وأكد أن اللقاحات فعالة وآمنة، ولا داعى للخوف أو القلق، مشيرًا إلى أن اللقاحات هي الأداة الرئيسية للنجاة من والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا لذلك «ندعو المواطنين بشكل دائم بأهمية لقاح كورونا وفعاليته ونطمئن المواطنين باستمرار وصول شحنات مختلفة من اللقاحات للمسافرين والمواطنين».

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 1003 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 300437 حتى اليوم.