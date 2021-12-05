الصحة العالمية: مصر من أفضل الدول التي تتعامل في القضاء على الإيدز

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، إن منظمة الصحة العالمية تتابع كافة الإنجازات والتطورات في الدول نحو مرض الإيدز، وموضحة أن الوصمة التي يتعرض لها المصابين بالإيدز تؤثر على كافة النواحي النفسية والعقلية والصحية التي تدمر حياتهم.

مصر تعاملت مع وصمة المجتمع لمرضى الإيدز

وأضافت القصير، خلال فعاليات اليوم العالمي للإيدز في مصر، أن اليوم هو بمثابة تصحيح المسار لمساعدة المصابين بالإيدز وتقديم كافة سبل الرعاية، وأن مصر تبذل جهودًا كبيرًا في تقديم الدعم والعلاج لهؤلاء المصابين.

وتابعت، أن مصر من الدول القليلة في المنطقة التي تعاملت مع وصمة التي يتعرض لها الإصابة بالإيدز تعد خطوة مهمة، مع توسعات في مراكز الفحص وتقديم سبل الرعاية المختلفة، ويمكن للدول الاستفادة من نموذج مصر في التعامل مع الفحوصات المتعلقة بالمصابين بالإيدز في ظل جائحة كورونا.

مصر ذات معدل منخفض في الإصابة بالإيدز

وأكدت القصير، أن مصر من الدول ذات معدل المنخفض من معدل الإصابة، مشددة على ضرورة التركيز على محافظات ذات الكثافة السكانية للفحص واستهداف هذه الفئات، لافتة الحكومة المصرية من الدول القليلة التي وفرت كافة الأدوية ومراكز الفحص والعلاج للمصابين بشكل مجاني لهم.

وأشارت إلي أن عام 2022 سيكون عام المجتمع المدني سيكون دافع لنا من أجل زيادة الفحص وزيادة الدعم لهؤلاء المصابين، مشددة المنظمة العالمية تشيد بكافة الجهود التي تقدمها الوزارة خاصة برنامج حياة كريمة، لافتة أن الهدف الأكبر يعق على عائق الأطباء في العمل وتقديم كافة سبل الطبية وتوفير الخدمات لهؤلاء المصابين.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم العالمي للإيدز في مصر، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، وذلك بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، الدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي، الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني، الدكتورة، نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتور وليد كمال مدير مكتب الأمم المتحدة المشترك للإيدز مصر.