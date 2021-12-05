الصحة: توفير الرعاية الصحية لمصابي الإيدز بشكل مجانى ودائم

قال الدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي، إن مصر تلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك من خلال تسريع وتيرة الفحص والكشف على الفئات المستهدفة، وتوفير كافة الخدمات التي تقدمها الصحة لجميع الفئات المصابة بالإيدز بشكل مجاني في سرية تامة.

خدمات طبية وتوفير الأدوية مجانًا للمصابين بالإيدز

وأضاف غنيمة في مؤتمر صحفي منعقد الآن، الصحة توفر كافة الخدمات المرتبطة بالمصابين، لأن الإيدز مرض دائم في حياة المصابين، ولكن هناك العديد من الإنجازات التي قدمتها الوزارة في هذا الشأن والتي تتمثل في توفير كافة الأدوية بشكل مجاني، وإضافة أصناف طبية حيوية للمصابين بنسبة 98٪، وتوفير برامج دورات طبية للأطباء من تقديم خدمات كافية للمصابين، واتخاذ الخطوات اللازمة البديلة لتقديم الرعاية الطبية، وإطلاق الموقع الإلكتروني لتقديم خدمات لمصابين الإيدز، وتقديم الوعي، والوصول لصفر إصابات لأطفال حديثي الولادة، والتوسع في تقديم خدمات طبية موسعة لهؤلاء المصابين بالإيدز.

البروتوكول المصري لعلاج الإيدز حقق نجاحًا كبيرًا

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني، إن الهدف من إقامة احتفالية اليوم العالمي بالإيدز من أجل حث كافة الأطباء أنهم جزء من المجتمع ويستحقوا العناية الكاملة مثل باقي الفئات، مشيرًا إلى أن البروتوكول علاج المصري لعلاج المصابين بالإيدز حقق ناجحًا كبيرًا من خلال الأدوية وطرق العلاج والتي يحتويها البرنامج.

وأضاف كمال، أن الصحة سوف توفر كافة الدورات التدريبية والتأهيلية المشاركة في عملية الفحص والمشاورة أو تقديم خدمات طبية للمصابين لكيفية التعامل معهم خلال تعرضهم لأي عمليات كبيرة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على شق البحث العلمي وتقديم أدوية ذات فاعلية للمصابين، والشق الآخر هو توفير الأدوية اللازمة والرعاية لهؤلاء المصابين.