أبرز حضور نجوم الفن بحفل ختام «القاهرة السينمائي» بدورته الـ43.. صور

حرص على حضور فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، عدد من نجوم الفن منهم، الفنان ساموزين، والفنان محمد كريم، والفنانة منى ممدوح، وإسلام إبراهيم.

أبرز حضور فعاليات مهرجان القاهرة

وحرصت على الحضور الفنانة نهلة سلامة، وارتدت فستان مكشوف، وجورجينا طواف، والإعلامية جوري بكر.

ومن المقرر أن توزع اليوم، جوائز المهرجان في الحفل الذي سينطلق في الثامنة مساء بالمسرح الكبير.

تكريم الفنانة نيللي بمهرجان القاهرة

وشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، تكريم الفنانة القديرة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، تقديرا لمسيرتها الفنية، كما كرّم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز عن مجمل أعماله الفنية المميزة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وشهدت تلك الدورة مشاركة كبار نجوم الفن على مدار الأيام الماضية، وحقق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 تلاقي الثقافات من جميع الدول، وعرض عدد كبير من الأفلام بجميع الجنسيات، كما شهد عرض العديد من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، فضلًا عن الندوات والجلسات النقاشية الثقافية.