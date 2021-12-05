مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن تفاصيل دورته الـ28.. الخميس

يعقد مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة والعشرين، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر الحالي، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الفنان الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان، ومديري المهرجان الدكتور محمد الشافعي، والفنان السعيد قابيل، وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ورؤساء اللجان التنفيذية.

من المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وإعلان عدد العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وتفاصيل المحاور الفكرية، وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها، بالإضافة إلى الكشف عن أعضاء لجنة التحكيم وصيغة الجوائز الجديدة التي سيستحدثها المهرجان بالدورة المقبلة.

تفاصيل الدورة الـ 28 من المهرجان التجريبي

يشار إلى أن الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنطلق في الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر 2021 على مسارح القاهرة وبعض المحافظات، والتي تحمل اسم الراحل الدكتور فوزي فهمي.

اللجنة العليا لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديري المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل.

أهداف مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

يهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات المسرحية، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.