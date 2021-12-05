شاب ينهي حياته بـ«الحبة القاتلة» في كفر الشيخ

لقي شاب مقيم بإحدى قرى مركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، مصرعه متأثرًا بتناوله حبة الغلال المعروفة إعلاميا بـ«الحبة القاتلة»، قبل وصوله مستشفى طوارئ المنصورة، وجرى إبلاغ الشرطة والنيابة العامة.

أنهى حياته بالحبة القاتلة

وتلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة من مرفق الإسعاف تفيد وفاة الشاب «طه.ع.ع»، 19 عاما، أثناء نقله من مستشفى الحامول المركزي، إلى طوارئ المنصورة.

وتبين أن الشاب مقيم بقرية حميدة التابعة لمركز الحامول، وأنه تناول حبة الغلال المعروفة بـ«الحبة القاتلة»، وفقا لما أكده أهله أثناء الحضور به إلى استقبال مستشفى الحامول المركزي، وحاول الأطباء إنقاذه دون جدوى وجرى تحويله لمستشفى طوارئ المنصورة إلا أنه لقي مصرعه في الطريق.

جرى إخطار اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجرى وضع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طفلين من إحدى قرى الحامول إثر تناولهما الحبة القاتلة

وفي وقت سابق، أنهى طفلان حياتهما بتناول حبة الغلال المعروفة إعلاميا بـ«الحبة القاتلة»، حيث انتحرت الفتاة أولاً ثم لحقها بعدها بساعات، لتدفن هي ويلحق بها الطفل، وجرى دفنهما بمقابر قرية «المناوفة» التابعة لمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، وشيّع مئات الأهالي جثمان الفتاة والشاب في جنازة مهيبة.

يذكر أن الأعوام الماضية شهدت وفاة عدد من الأشخاص بسبب تناول الحبة القاتلة التي تستخدم في حفظ الغلال حيث يستخدمها المزارعون لحفظ محصول القمح من التسوس أثناء تخزينه.