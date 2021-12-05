الأهلي يشكر السيسي ويلبي رغبة شاب من ذوي الهمم

توجه النادي الأهلي، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاهتمام بكل شرائح المجتمع المصري، خاصة ذوي الهمم، الذين يمثلون جزءً مهمًّا من مستقبل الوطن.

أحمد طارق في الأهلي غدا

وأعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، استقبال الشاب أحمد طارق من ذوي الهمم، في الواحدة ظهر غدٍ، الذي طلب من الرئيس السيسي في احتفالية اليوم، تحقيق رغبته بممارسة لعبة السباحة في القلعة الحمراء، بوصفه بطل جمهورية في اللعبة.

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