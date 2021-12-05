نوسة الجبالي: «طلبت من الرئيس السيسي وظيفة فقال لي لازم تتعيني»

أعربت نوسة الجبالي عن سعادتها بالمشاركة في حوار مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم أثناء احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، قائلة «سعيدة للقاء الرئيس والحوار معه».

وكشفت «الجبالي» عن تفاصيل الحوار الذي دار بينها وبين الرئيس السيسي، قائلة إنها طلبت من الرئيس توفير وظيفة لها، فرد عليها قائلا: «لازم تتعيني أومال مين اللي يتعين»، مضيفا «أنا فخور بيكي جداً».

نوسة الجبالي: الرئاسة أخذت بياناتي للاتصال بي في أقرب وقت

وأكدت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موظفًا من رئاسة الجمهورية حصل على كافة البيانات الخاصة بها ووعدها بالاتصال بها في أقرب وقت، مضيفة أنها شاركت في تلك الاحتفالية بعد ترشيح وزارة الشباب والرياضة لها للمشاركة في هذا الحفل باعتبارها أحد أبطال ذوي الهمم.

بطلة مصر في رفع الأثقال

وتعد إيناس الجبالي أو «كابتن نوسة» نموذجًا مهمًا في التحدي والإصرار للوصول إلى الهدف فصاحبة الـ 27 عاماً من مواليد قرية الإسماعيلية بمركز كفر سعد محافظة دمياط، تحدت الجميع حتى أصبحت بطلة مصر في رفع الأثقال وألعاب القوى ورئيس جمعية متحدي الإعاقة ومؤسس أول فريق كرة القدم الأقزام على مستوى الجمهورية.

كما واجهت نوسة العديد من الصعوبات والتحديات أبرزها التنمر لكن قررت أن تكون مثالاً ونموذجاً لعالم قصار القامة، وبمساعدة والدها والكابتن محمد خليل اختارت أن تكون بطلة في رفع الأثقال وتحقيق البطولات.

احتفال «قادرون باحتلاف»

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، احتفال «قادرون باحتلاف» وشهد الاحتفال حوارا مفتوحا من القلب أداره الفنان أشرف عبدالباقي، تمنى وعبر أبطال الاحتفالية عن أحلام الأطفال، وحمل اللقاء العديد من الأسئلة الشخصية، والأمنيات والأحلام، كشف فيها الرئيس عن جوانب عديدة من حياته، ولبى طلبات الأطفال بصدر رحب وابتسامة لم تغب.