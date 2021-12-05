السيطرة على تسريب غاز في أحد الشوارع بمحيط قسم شرطة ثالث الإسماعيلية

نجحت طوارئ الغاز بالتعاون مع الحماية المدينة في السيطرة على تسريب غاز في أحد الشوارع الرئيسية قرب قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

وكان تلقى اللواء منصور لاشين إخطارا من الحماية المدنية يفيد انتشار لرائحة غاز في أحد الشوارع المؤدية لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

انتقال الإسعاف والحماية المدنية

ودفعت إدارة الحماية المدينة في الإسماعيلية برئاسة العميد خالد كامل بسيارات الإطفاء إلى أقرب مكان من البلاغ لتأمين المكان فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بثلاث سيارات إسعاف إلى محيط المكان.

وانتقلت فرق الطوارئ التابعة لشركة الغاز على الفور إلى مكان البلاغ لفحصه والوصول إلى مكان التسريب لبدء التعامل معه.

الوصول إلى مكان التسريب

ونجحت فرق الطوارئ بالغاز الطبيعي في الوصول إلى مكان التسريب بشارع فرعي من طريق الكاكولا والتعامل معه فيما تم إغلاق المصدر الرئيسي الموصل المنطقة.

وقال عمر حسين أحد أهالي المنطقة في الإسماعيلية، إنهم بدأوا في شم رائحة الغاز في الشارع مما أصاب الأهالي بحالة من الخوف لعدم معرفة مصدر التسريب فأبلغوا النجدة وطوارئ الغاز ووصلوا في خلال دقائق.

وأضاف أن التسريب كان في أحد الخطوط القادمة من شارع طريق الكاكولا متجه إلى الشارع المؤدي إلى قسم ثالث الإسماعيلية وتم إصلاحه، مشيرا إلى أن قوات الحماية المدنية والغاز وسيارات الإسعاف انصرفت من مكان البلاغ بعد انتهاء عملية الصيانة وإصلاح مكان التسريب.