السنغال تسجل أول 3 حالات إصابة بمتحور «أوميكرون»

سجلت السنغال، اليوم، أول 3 حالة إصابة بمتحور أوميكرون لتصبح ثالث دولة في غرب أفريقيا يظهر بها المتحور الجديد، بعد نيجيريا وغانا.

وأوضح معهد البحوث الصحية والمراقبة والتدريب الوبائي، وهو من المختبرات المعتمدة في السنغال لاختبار فيروس كورونا، في بيان يوم الأحد، إنه تم اكتشاف أول حالة إصابة يوم الجمعة لرجل يبلغ من العمر 58 عاما وصل إلى السنغال يوم الاثنين 22 نوفمبر جوا من بلد في المنطقة، وكان تلقي لقاح أسترازينيكا في أبريل ولقاح فايزر في يونيو.

وأضاف المعهد أن المريض كان يقيم في فندق بالعاصمة داكار وشارك في مظاهرات جمعت قرابة 300 شخص من عدة جنسيات، وأضافت أنه تم عزل الحالة ولم تظهر عليها أعراض حتى يوم الأحد.

إصابتان بأوميكرون لرجلين كانا يستعدان لمغادرة داكار

بعدها بساعات اليوم، أعلن معهد باستور في داكار ظهور حالتي إصابة أخريين بالمتحور الجديد لكورونا «أوميكرون»، وقال إنهما ظهرا لدى مسافرين كانا يغادران داكار.

والحالتان الجديدتان لرجل 28 عامًا جاءت نتيجة اختباره إيجابية في 23 نوفمبر، وامرأة 29 عامًا كانت تقيم في فندق بداكار عندما جاءت نتيجة اختبارها للفيروس إيجابية في 1 ديسمبر وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأضاف معهد باستور على «تويتر» أن من بين 22 تسلسلا تم الحصول عليها في هذه الفترة ظل المتحور دلتا هو الغالب.

الرئيس السنغالي يدعو المواطنين للالتزام بتدابير الوقاية

والأسبوع الماضي، دعا الرئيس ماكي سال المواطنين إلى الالتزام بتدابير الوقاية، وذلك في الوقت الذي تقترب فيه السنغال من موعد الموسم السياحي، كما أنه من المقرر أن تستقبل البلاد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وأن تعقد منتدى داكار الدولي السنوي للسلام والأمن يوم الاثنين.