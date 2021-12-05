تشيلي ترصد أول إصابة بمتحور «أوميكرون» لمسافر قادم من أفريقيا

أعلنت تشيلي، أمس السبت، أنها رصدت أول إصابة بالمتحور «أوميكرون» على أراضيها لدى مسافر وصل من غانا في 25 نوفمبر، حسبما أفادت «سكاي نيوز عربية».

أول مصاب بالمتحور الجديد في تشيلي

وفي بيان، قالت وزارة الصحة الإقليمية في مدينة فالبارايسو التشيلية، إن هذا الأجنبي المقيم في تشيلي، دخل البلاد باختبار «بي سي آر» سلبي، لكن الاختبار الإلزامي الإضافي عند الوصول إلى المطار أظهر نتيجة إيجابية.

المصاب تلقى جرعتين من لقاح فايزر

وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا الراكب الذي سبق له تلقي جرعتين من لقاح فايزر بصحة جيدة وتمّ عزله في منزله، على أن يُنقل لاحقا إلى منشأة صحية، حسبما نقلت «فرانس برس».

جدير بالذكر أن تشيلي سجلت أكثر من 1.7 مليون إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 38 ألف وفاة جرّاء هذا المرض منذ رصد أول إصابة على أراضيها في 3 مارس 2020.