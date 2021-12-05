إلهام شاهين تشيد بالتاريخ الفني لـ هند رستم من داخل القاهرة السينمائي

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن أمنيتها في تخصيص جائزة سينمائية فنية باسم الفنانة القديرة الراحلة هند رستم، على غرار جائزة فاتن حمامة التي حصل عليها الفنان كريم عبد العزيز في دورة مهرجان القاهرة السينمائي الحالية الـ 43، والتي حصلت عليها أيضًا الفنانة منى زكي، في الدورة السابقة من المهرجان، الذي يُقام سنويًا في دار الأوبرا المصرية.

هند رستم قدمت تنويعات في أدوارها.. فنانة جميلة

وأضافت «شاهين»، خلال تصريحاتها خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 43 الذي يعرض على قناة «dmc»، أن هند رستم قدمت تنويعات في أدوارها، «دي من أكتر الفنانات التي نوعت في أدوارها، لأنها عملت الست البلدي، ونشوفها في فيلم الراهبة حاجة تانية خالص، وفي فيلم ملكة الليل حاجة مختلفة نهائي، عندها أفلام رومانسية، حاجات رائعة جدا، كانت جميلة ولا تنحصر في دور معين».

أمير كرارة وأحمد السقا يستحقان الحصول على جائزة فاتن حمامة

وتابعت الفنانة إلهام شاهين: «هند رستم كانت بتقدم الست البلدي والست الهانم الشيك والراقصة والراهبة والقديسة، وفي كل مرة أكثر من رائعة»، وعن شخصية ترشحها السنة القادمة للتكريم بجائزة فاتن حمامة، قالت: «كلهم ممتازين، منى زكي وكريم عبد العزيز حصلوا عليها، فيه أحمد السقا، وأحمد عز، وأمير كرارة، عندنا فنانين وفنانات كتير، لسه فيه شباب موهوبين يجب تكريمهم».