إلهام شاهين: سهير البابلي حققت المعادلة الصعبة بين الضحكة والرسالة الهادفة

نعت الفنانة إلهام شاهين الفنانة الراحلة سهير البابلي، قائلة إنها كانت فنانة عظيمة ورمزاً للبهجة في الوسط الفني، مضيفة أن الفنانة الراحلة كانت شخصية مثقفة ومن أهم الفنانات في تاريخ المسرح، وحظيت بمكانة كبيرة في قلوب جمهورها.

وأضافت «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، أنها فخورة بأن جمعها عمل مع الفنانة الراحلة سهير البابلي، في فيلم «السيد قشطة»، من بطولة الفنان عادل أدهم: «كنت مستمتعة أني أقف قصادها وهي ممثلة تقيلة يتعملها ألف حساب، أستاذة بحق وصديقة رائعة».

حققت المعادلة الصعبة بين الضحكة والرسالة الهادفة

وأشارت الفنانة إلهام شاهين، إلى أن الدرس الأهم الذي علمته سهير البابلي للآخرين بعد مسيرتها الفنية الطويلة في الوسط الفني، هو أنها استطاعت تحقيق المعادلة الصعبة التي لم نستطع أن نحققها وهي التوازن في أعمالها كفنانة: «وأنا أتحدث عنها كنموذج للفنانات، إذ أن الفنان يواجه مشكلة إما أن يخلق أعمالاً خاصة بالمثقفين فقط والمهتمين بالمسرح، أو أعمالا تجارية فقط للاستمتاع وقضاء وقت وضحك، لكن الراحلة قدمت فناً كوميدياً، وفي نفس الوقت يحمل رسالة هادفة».

نماذج كثيرة في الفن المصري من الرجال

وأكدت «شاهين»، أن الفن المصري به نماذج كبيرة من أساتذة الكوميديا من الرجال، لكننا كنا دائماً نفتقد السيدة الكومديانة، لذا فإن الراحلة هي سيدة متفردة وخاصة جداً.