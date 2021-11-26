إلهام شاهين من مهرجان القاهرة: «ياريت نناقش مشاكل مجتمعنا في الأفلام»

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن شرف لها حصولها على أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السابقة، قائلةً: «شرف ليا أحصل على جائزة أفضل ممثلة من أهم مهرجان في مصر، وواحد من أهم المهرجانات العالمية عن فيلم حظر تجول، الواحد خد جوائز كتير في حياته بس فيه جوائز بتبقي فيها واقع خاص».

إلهام شاهين تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي

وأضافت «شاهين» خلال لقاء على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، المذاع على شاشة قناة «dmc»، «طموحي كبير أوي ناحية السينما، فمهما حققت عاوزاها تحقق أكتر، يمكن فيه أفلام بتنتج ككم، لكن عاوزة النوعية، عاوزة أفلامنا يبقى فيها كل النوعيات زي زمان».

وتابعت: «أفلامنا محصورة إلى حد كبير دلوقتي، لو فيلم أكشن أو كوميدي بيلاقي نجاح كبير جماهيري، لكن أنا عاوزة أشوف الفيلم الرومانسي والاستعراضي والموضوعات الاجتماعية المهمة والمشاكل الحقيقية في حياتنا الشائكة منخفش ننقاشها، لأننا بننتقد عشان بنحب البلد دي وعاوزينها للأحسن، وعاوزة أفلام نقدم فيها الإيجابيات اللي في حياتنا لأن في ساعات أفلام بتعمل لنا إحباط، بتقدم كل ما هو سلبي».

وتقدم قناة «DMC» بثًا مباشرًا لمهرجان القاهرة السينمائي، بصفتها شريكًا إعلاميًا رئيسيًا في النسخة الـ43 من المهرجان، حيث أعلنت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه يفتخر بتقديم شركة قنوات «DMC»، كشريك إعلامي رئيسي للدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعليه فإن مجموعة قنوات «DMC» هي الناقل الرسمي للمهرجان، إلى جوار كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.

خطة الصحة لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021 حيث قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك تنسيقا بين الوزارة وإدارة المهرجان لتوفير كل الخدمات بالتنسيق مع قطاعات «العلاجي، الوقائي، وقطاع الرعاية الأساسية»، حيث تم توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوى يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، على أنهم يعطون أولوية لكل الأحداث الرئيسية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، ووضعت الصحة خطتها للتأمين الطبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.