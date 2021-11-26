إلهام شاهين: فيلمي الجديد بيعلم الناس تحافظ على بناتها وقوانين بلدها

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تتمنى بأن تقدم الأفلام المصرية الأشياء الإيجابية في الحياة، وعبّرت: «فيه أفلام تعملنا إحباط، تقدم كل ما هو سلبي وبشكل مفيهوش حب، لما بنتقد أفلامي شيء بيبقى بحب، نفسي في حاجات كتير للسينما المصرية مش حاسة إننا حاليًا قادرين نحققها بس أتمنى».

مصر تشهد تطور كبير على جميع الأصعدة

وأضافت «شاهين» خلال لقاء على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، المذاع على شاشة قناة «dmc»، أن مصر تشهد تطوير على كافة المستويات سواء الاقتصادية أو السياسية أو في البناء أو كجماليات وكتنظيم، كل شيء في مصر بقى أحسن».

وتابعت: «أتمنى السينما تاخد نفس الرعاية وإننا كسينمائيين نبقى أد بلدنا، لأن بلدنا كبيرة أوي، والتطوير العظيم اللي بيحصل في مصر، لأن مصر فعلا دلوقتي بقت منورة أوي وقوية أوي».

فيلم بنات صابرة

وعن عملها السينمائي القادم لها، قالت: «فيلم بنات صابرة، أنا مشاركة فيه في الإنتاج لكن مش إنتاجي لوحدي، وهو فيلم اجتماعي إنساني جدا، وبيحكي عن الناس البسطاء اللي معندهمش كم كافي من التعليم والثقافة فبيجوزوا بناتهم في سن صغير، ويمارس على البنت عنف، الختان رغم أن الدولة بتجرمه لكن مازال موجود لعدم الوعي في بعض المناطق».

وتابعت: «عاوزين من خلال السينما نوعيهم شوية ونقول لهم خدوا بالكم من بناتكم، وغلط جواز القاصرات واحترام قوانين البلد، لأنها بتحرم الختان، وجواز البنت أقل من 18 سنة، عاوزة الناس تتعلم من السينما إزاي تحترم قوانين بلدها».