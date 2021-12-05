6 حقوق يوفرها مشروع قانون العمالة المنزلية الجديد.. تعرف عليها

أخذت الدولة المصرية خطوات جيدة من أجل وجود تشريع يحفظ حقوق «العمالة المنزلية»، حيث تقدمت النائبة هالة أبو السعد بمشروع قانون لحماية حقوق العمالة المنزلية، والحفاظ على كرامتهم، وهذا القانون يعد تماشيا مع رؤية توفير حياة كريمة للمواطن المصري، ويعرض «الوطن» في هذه السطور مجموعة الحقوق التي وفرها القانون الجديد لعاملي الخدمة المنزلية.

حقوق عامل الخدمة المنزلية

وتضمن مشروع قانون العمالة المنزلية مجموعة من الحقوق التي تضمن لهم حياة كريمة وتوفر لهم بعض الحقوق التي لم تكن موجودة في أي تشريع سابق، ونص القانون الجديد على 16 حقا لعاملي الخدمة المنزلية وهي:

1ـ لا يقوم بعمل غير العمل المتفق عليه، باستثناء الحالات الضرورية، وبشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافًا جوهريًا عن عمله الأصلي.

2ـ لا يؤدي عامل الخدمة المنزلية أي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.

3ـ يدفع صاحب العمل الأجر المتفق عليه بالعملة المصرية في نهاية كل شهر لعامل الخدمة المنزلية، ويستثنى إذا اتفق الطرفان كتابةّ على خلاف ذلك.

3ـ ويدفع صاحب العمل الأجر لعاملي الخدمة المنزلية نقدًا أو بشيك، ويوثق ذلك كتابةّ ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد.

4ـ ويوفر صاحب العمل سكنًا مناسبًا لعاملي الخدمة المنزلية، باستثناء إذا تم الاتفاق على غير ذلك.

5ـ يفسح صاحب العمل المجال لعاملي الخدمة المنزلية وذلك من أجل أن يتمتع بالراحة اليومية.

6ـ ويحظر على صاحب العمل أن يؤجر عاملي الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.

عقوبات قانون العمالة المنزلية

ونص القانون الجديد على عقوبات رادعة لمن يخالف القانون، حيث نص على غرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه، وذلك في حالة حرمان صاحب العمل عامل الخدمة المنزلية من حقه في الإجازات، أو من الراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد، كما نص أيضا على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، وذلك في حالة عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بهذا القانون، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، والحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.