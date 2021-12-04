الاختبار مرة واحدة ولهذه المدة.. شروط أساسية لتوظيف عمال المنازل

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالنواب، بمقترح قانون العمالة المنزلية، بهدف تنظيم أحوال تلك الفئة والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم، بالإضافة إلى العمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، وأشارت النائبة إلى أن تلك الفئة لا تدخل ضمن من ينطبق عليهم قانون العمل، بسبب افتقادهم للصفة الرسمية.

مدة الاختبار

وتطرق مقترح القانون إلى العديد من الأمور المختلفة التي تخص العاملات في المنازل، ومن ضمنها هي منح الحق لصاحب المنزل أن يختبر المتقدم للعمل لفترة زمنية حددها مقترح مشروع القانون، وهي لا تزيد عن 60 يوما، لكي يتسنى لصاحب المنزل، تقييم أداء المُتقدم للوظيفة، وإن كان يتناسب مع احتياجات صاحب المنزل أم لا، ويجوز له بعد انتهاء هذه المدة، أو قبل انتهائها، ألا يقوم بتوظيفه.

فقد نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على: «يجوز أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت الاختبار لمدة لا تزيد على 60 يومًا، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي، ولصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة الاختبار دون أي مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية».

حالة واحدة لتقرار الاختبار

وأكد مشروع القانون الذي تقدمت به هالة أبو السعد تحت قبة البرلمان، أنه لا يمكن لصاحب العمل أن يضع نفس الشخص المتقدم للعمل بالمنزل، أكثر من مرة واحدة، إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الاتفاق بين الطرفين قد تغير، وسيتم تكليف عامل الخدمة المنزلية، بأعمال تختلف عن عمله الأول، فجاء في نفس ذات المادة: «ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول».

شروط العقد

كما تضمَّن مشروع القانون بعض الشروط، الواجب توافرها في العقد المبروم بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب المنزل، ولا يجب أن يخلو العقد من إحداها، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة من مشروع القانون، فقد جاء نص المادة كالآتي:

«يجب أن يتضمن العقد - إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تحديد العناصر الجوهرية الآتية:

1-نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه.

2-عدد ساعات العمل اليومية بما لا يخالف قانون العمل.

3-الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية.

4-حقوق الطرفين وواجباتهما.

5-مدة العقد وكيفية تمديده.