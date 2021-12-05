«البنك الزراعي»: 40% نسبة زيادة في الإنتاج حال تطبيق نظام الري الحديث

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن القطاع الزراعي من أهم القطاعات الموجودة في الدولة، وحجم الأراضي الزراعية في مصر 9.2 مليون فدان، وأغلب الأراضي الموجودة في الدلتا تعمل بالري بالغمر، ومع ندرة المياه، وإمكانية حدوث حروب مياه في المستقبل، فلا بد من العمل على تطوير هذه الأراضي، من خلال إدخال الري الحديث، موضحًا أن البنك الزراعي هو بيت الفلاح المصري الأول والأخير بحكم تواجده في 1200 فرع على مستوى الجمهورية بجميع قرى مصر.

البنك لديه خطة للتوسع بشكل أكبر خلال الـ3 سنوات المقبلة

وأضاف «فاروق»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، على شاشة «extra news»، أن البنك لديه خطة للتوسع بشكل أكبر خلال الـ3 سنوات المقبلة، مضيفًا أن البنك المركزي المصري يقدم دعما لتطوير الري في الأراضي القديمة بـ55.5 مليار جنيه، لتطوير نظام الري في 4 ملايين فدان في الدلتا، موضحًا أن البنك الزراعي يعمل على توعية المزارعين بأهمية الري الحديث الذي يزيد إنتاجية الأرض بنسبة تصل لـ40%، خلاف أن تكلفة الإنتاج تقل بنسبة تصل لـ35%.

الري الحديث في الصعيد أدى لمضاعفة الإنتاج من قصب السكر

وأكد رئيس البنك الزراعي المصري، أن الري الحديث في الصعيد أدى لمضاعفة الإنتاج من قصب السكر، حيث ارتفع الإنتاج من 35 طن لـ60 طن، خلاف أن الري الحديث وفر في الأسمدة والمياه بنسبة تصل لـ 30%، كما أن الزراعات الحديثة تعتمد على التوسع في نفس الرقعة، من خلال أعلى زيادة إنتاجية الفدان، مشيرًا إلى أن البنك الزراعي لديه مبادرة لدعم الري الحديث، من خلال تمويل المزارع لتطوير الحقول سواء من خلال المزارع نفسه أو من خلال الجمعيات الزراعية.