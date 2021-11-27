كيف تحصل على عائد شهري 4500 جنيه من البنك الزراعي.. تعرف على الطريقة

يفضل العديد من المتعاملين مع البنوك المحلية في مصر، توجيه مدخراتهم نحو شراء شهادات الإدخار ذات العائد الثابت أو المتغير، معتبرين أن الوعاء الادخاري أفضل من الودائع من حيث العائد الدوري.

ولا يزال أغلب المتعاملين مع البنوك المصرية يفضلون البنوك الوطنية، ومنها البنك الزراعي خاصة في الإقاليم، ليتجه أصحاب الدخول الصغيرة إلى وضع مدخراتهم في شهادات توفير بـ البنك الزراعي.

ويهتم البنك صاحب الفروع المنتشرة في القرى والنجوع المصرية، بشبكة تصل إلى أكثر من 1,200 فرع، لإصدار منتجات تناسب احتياجات المزارعين.

شهادة الحصاد الثلاثية بفائدة سنوية 11%.. تعرف على مميزاتها

يصدر البنك الزراعي المصري، العديد من الأوعية الإدخارية، أبرزها شهادة الحصاد الثلاثية بعائد ثابت سنوي 11% ويمكن صرفه شهرياً.

الاستثمار بالشهادة يبدأ من ألف جنيه

عند شراء شهادة الحصاد الثلاثية من البنك الزراعي، سيتمكن حاملها من التمتع بالعديد من المميزات، مثل:

- عائد سنوي 11%، ثابت يمكن صرفه شهرياً

- فترة الشهادة تمتد إلى 3 سنوات

- قيمة الشهادة تبدأ من 1000 جنيه

- احتساب العائد يبدأ بمجرد أول يوم عمل بعد ربط الشهادة

- قيمة الشهادة، والعائد، وقيمة الاسترداد معفيين من الضرائب بالكامل

- حصول العميل على قرض بضمان الشهادة، تصل قيمته إلى 85% من قيمتها

المنتجات المصرفية تعزز خطة الدولة للشمول المالي

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وفي ظل تويجهات البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مصر، التي تعمل على إصدار العديد من المنتجات خاصة في قطاع التجزئة المصرفية، لجذب قطاع عريض من المتعاملين لإيداع مدخراتهم في صورة شهادات إدخار أو ودائع مصرفية بعائد ثابت أو متغير، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار القومي وتحقيق معدلات أعلى للنمو.