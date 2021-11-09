«باب رزق» للسيدات والباعة الجائلين من البنك الزراعي: يصل لـ10آلاف جنيه

«باب رزق» هو أحدث البرامج التمويلية التي يقدمها البنك الزراعي المصري، لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر في قرى الريف المصري، وذلك بفائدة بسيطة وإجراءات بسيطة، وأنظمة سداد متعددة علاوة على تسهيلات ومميزات كثيرة.

الفئات المستهدفة من برنامج «باب رزق»

ويستهدف البرنامج تقديم تمويل للمرأة الريفية والمعيلة وصغار التجار والحرفيين والباعة الجائلين لمساعدتهم على تنفيذ مشروعات جديدة أو تطوير مشروعات قائمة، بهدف توفير مصدر رزق جديد لهم ومساعدتهم على زيادة دخلهم بما يحقق مستوى «حياة كريمة» لشريحة كبيرة في المجتمع من سكان الريف.

- المرأة الريفية والمرأة المعيلة.

- الباعة الجائلون العاملون في تجارة المنتجات الزراعية والأدوات ومستلزمات الزراعة (مثال: الأعلاف، الأسمدة ...إلخ).

- العاملون في الصناعات الريفية والحرفية (مثال صناعة السجاد، التريكو ... إلخ).

- مربو الطيور (مثال الدواجن، البط، الأرانب ..إلخ).

- مربو الأغنام والماعز (مثال الماعز والخراف).

- أصحاب الحرف اليدوية.

مجالات تمويل «باب رزق»

- تربية الدواجن والطيور المنزلية.

- تربية الأغنام والماعز.

- تجارة المنتجات الزراعية والريفية.

- الصناعات المنزلية الريفية والحرف اليدوية.

شروط الحصول على قرض «باب رزق»

- يقدم البنك الزراعي المصري من خلال باب رزق قروضا ميسرة بقيمة تتراوح بين 2000 جنيه و10 آلاف جنيه.

- الحد الأدنى لمدة التمويل 6 أشهر، والحد الأقصى 12 شهرًا.

- يتم الحصول على القرض بإجراءات وتسهيلات بنكية بسيطة.

- الفائدة: 12.25% سنوية متناقصة.

مميزات برنامج «باب رزق»

- يمكن للعميل الحصول على القرض بموجب البطاقة الشخصية وإيصال مرافق فقط.

- يحصل العميل خلال إنهاء إجراءات الحصول على القرض على بطاقة ميزة البنك الزراعي المصري مجانًا، لتمكين العميل من استخدامها في مدفوعاته ومعاملاته البنكية.

- يحصل العميل على القرض دون مصاريف بنكية.

- أنظمة سداد متعددة تناسب الجميع.

- سهولة في الإجراءات وسرعة في التنفيذ.

- فترة سماح حتى 60 يومًا قبل أول قسط.

- إمكانية الاشتراك بين 4 مقترضين في قرض واحد.

- إمكانية ضمان المقترضين بعضهم البعض.

جدير بالذكر أنّ البنك الزراعي المصري يقدم حزما تمويلية متنوعة يمكن الحصول عليها من مصادر متعددة بطرق سداد وتسهيلات مختلفة، لتلبية احتياجات الأفراد والشركات الراغبين في إقامة وتنفيذ مشروعات وأنشطة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر (جديدة / قائمة)، في مجالات عدة (إنتاجية / خدمية / تجارية).​