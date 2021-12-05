إصابة 25 شخصا إثر اصطدام أوتوبيس سياحي برصيف في صحراوي المنيا

أصيب 25 شخصا في حادث تصادم أتوبيس سياحي برصيف على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كمين الشيخ فضل بمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، مساء اليوم الأحد، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى النموذجي بمركز سمالوط.

إخطار بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام أتوبيس سياحي برصيف على الطريق الصحراوي الشرقي، شمال وصلة طريق الشيخ فضل بمركز بني مزار.

إصابة 25 شخصا

وانتقلت أجهزة الأمن وتم الدفع بـ7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبيّن إصابة 25 من الركاب بكدمات وسحجات وخدوش متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وجاري إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

وأفادت التحريات الأولية إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما أدى إلى اصطدامه بأحد الأرصفة بالقرب من كمين الشيخ فضل، ورجحت التحريات أن يكون أحد إطارات السيارة انفجر مما تسبب في وقوع الحادث.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تفقد في وقت سابق أعمال رصف الطرق التي تنفذها وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة تحت إشراف مديرية الطرق، حيث تابع المحافظ أعمال رصف طريق سواده - زاوية سلطان بمنطقة شرق النيل، بطول 3 كم وبتكلفة تقدر بـ6 ملايين جنيه، والمدرج ضمن المشروعات المركزية، كما تابع أعمال الرصف بتقاطعات شارع عدنان المالكي مع شارع رمسيس.

ووجّه المحافظ باستكمال رصف طريق سواده – زاوية سلطان حتى نهاية القرية وصولًا لمنطقة آثار بني حسن، كما وجه بالتنسيق مع إدارة المرور لتنفيذ مطبات صناعية على الطريق وخاصة بالمناطق التي توجد بها مدارس وكذلك علامات إرشادية لتهدئة السرعة، وشدد المحافظ على الإسراع في إنجاز أعمال الرصف لعودة الحركة المرورية لطبيعتها، مؤكدًا على الرفع والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف.