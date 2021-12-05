محافظ المنيا يقود حملة لإزالة التعديات على النيل بقرية دماريس

قاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، حملة لإزالة التعديات على حرم مجري نهر النيل بقرية دماريس، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على حرم مجري النيل وذلك بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

رافق المحافظ، الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة ، المهندس مجدي بندي مدير إدارة تطوير وحماية النيل بالمنيا، والجهات الأمنية والمعنية.

حصر المنازل المخالفة من خلال منظومة المتغيرات المكانية

وأوضح المحافظ، أنه تم إزالة حالة ردم على خط التهذيب على مجري النيل بقرية دماريس، مشدداً على حصر وتدقيق كافة المنازل المخالفة على طرح النيل، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وكلف المحافظ، نائبه بمتابعة الرفع الاحداثي لتلك المنازل عن طريق منظومة المتغيرات المكانية لسهولة حصر ورصد التعديات والمخالفات، موجها إدارة حماية النيل بعمل تقرير يومي بتنفيذ الأعمال والجهود المبذولة لردم وإزالة التعديات على طرح النيل.

كما وجه «القاضي» أثناء الحملة، رئيس المدينة برفع تراكمات القمامة والمخلفات باستخدام معدات الوحدة المحلية، ونقلها للمقالب العمومية.

توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بالمستشفيات

وكلف المحافظ نائبه، بمتابعة عدد من مستشفيات المحافظة، للاطمئنان علي الوضع الصحي و توافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، وذلك ضمن أعمال اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ.

شملت الجولة المرور على مستشفى حميات المنيا، بحضور الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، حيث اطمأن نائب المحافظ، على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفى وتفقد خزانات وشبكات الأكسجين، كما تابع الأرصدة المتوفرة من الأكسجين بالخزانات.

واطمئن المحافظ على توافر كميات تكفى احتياجات المستشفيات، إضافة إلى توفير اسطوانات الأكسجين والبدائل المتاحة فى حالة الطوارئ، مشددًا على المتابعة الجيدة لتوفر أرصدة كافية من الأكسجين بالخزانات وسد الاحتياجات بصفة مستمرة.

كما تابع نائب المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بالمستشفى، والتزام الأطقم الطبية بمواعيد الحضور وتواجدهم داخل المستشفى، كما تفقد قسم العزل بالمستشفى، لمتابعة الحالة العامة للمرضى وحرص على الاستماع إلى المرضى.