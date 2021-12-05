خدمات طبية لـ855 ألف سيدة ضمن مبادرة 100 مليون صحة في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للسيدات بالمجان، حرصاً على سلامة وصحة المرأة المصرية.

وبحسب بيان صحفي لمحافظة المنيا، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إجمالي عدد الحالات التي تم إجراء الفحوصات الطبية لها خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 855 ألفا و758 سيدة بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة حتى نهاية نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أنه تم فحص 23 ألفا و300 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.

علاج أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكر بالدم

من جانبه، أوضح دكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومنسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة تهدف إلى الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية، مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم، وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم، وتحليل سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوي، حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل الأشعة والتحاليل المتقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجاناً.

إطلاق 7 قوافل طبية بالقرى الأكثر احتياجا خلال الشهر الجاري

وأعلنت مديرية الصحة في وقت سابق عن إطلاق 7 قوافل طبية خلال شهر ديسمبر الجاري لتوقيع الكشف الطبي وتقديم خدمات علاجية للمواطنين بعدد من القرى الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة، والتي تبعد 15 كيلو عن أقرب مستشفى عام أو مركزي، ضمن مبادرة حياة كريمة.