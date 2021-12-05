فياسكو يحصل على تنويه خاص ضمن مسابقة أفضل فيلم عربي بالقاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن حصول فيلم «فياسكو- Fiasco»، الذي عرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، على تنويه خاص في مسابقة أفضل فيلم عربي.

«فياسكو- Fiasco»، فيلم وثائقي عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج نقولا خوري، وإنتاج لبنان، وهولندا، ومدته 70 دقيقة.

أحداث الفيلم

وتدور أحداثه، عقب رحيل والده وفي مواجهة مع السؤال الذي طالما أرقه لسنوات طويلة، يقرر المخرج الشاب أن يزيح هموم الإجابة عن نفسه لينقلها إلى أسرته الصغيرة عبر حالة من البوح غير المشروط.

شارك في لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم عربي، الممثل أمير المصري، من مصر، والممثلة اللبنانية رزان جمّال، والمخرجة والكاتبة الجزائرية صوفيا جاما.

وشهد المهرجان هذا العام تكريم الفنان كريم عبدالعزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، وذلك خلال حفل الافتتاح، ويشارك كبار نجوم الفن على مدار الأيام الماضية، وحقق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 تلاقي الثقافات من جميع الدول، وعرض عدد كبير من الأفلام بجميع الجنسيات، كما شهد عرض العديد من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، فضلًا عن الندوات والجلسات النقاشية الثقافية.

وانطلقت فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي يوم 26 نوفمبر الماضي، وشارك بها أكثر من 100 فيلم من حوالي 60 دولة.