رئيس «البنك الزراعي»: تمويل مشروع البتلو بـ19 رأس بفائدة لا تزيد عن 5%

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن التمويل يوفر للمزارع دون فائدة على أقساط تصل لـ10 سنوات، ويبدأ سداد الأقساط بعد عام من تركيب المنظومة، وهناك مبادرة مدعومة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يهتم بتطوير القطاع الزراعي بصورة كبيرة.

وأكد أن البنك الزراعي قدم مبادرة لإحياء مشروع البتلو، من خلال تمويل مشروع البتلو حتى 19 رأس بفائدة لا تزيد عن 5%، بموجب معاينة الحظيرة، ومن خلال صورة الرقم القومي والاستعلام عن المكان الذي سيتم فيه تربية الحيوانات.

هناك بعض الممارسات السيئة التي حدثت من بعض العملاء

وأضاف «فاروق»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن هناك بعض الممارسات السيئة التي حدثت من بعض العملاء، حيث كان بعض العملاء يتقدمون للحصول على قرص للتسمين أو للتربية، ويستخدمها لشيء آخر، وهذا الأمر لم يكن يؤدي إلى النتائج المرجوة.

وتابع: «ولذلك هناك ضرورة للرقابة على تنفيذ أي مبادرة، ومتابعة المزارع، للتأكد من أن القرض ينفق في الأوجه المحددة، لمواجهة البطالة، ومشكلة ارتفاع الأسعار، كما أن الريف المصري هو من يوفر الغذاء لشعب مصر بالكامل، ولذلك هناك ضرورة للاهتمام بالمزارع والريف من خلال العمل على زيادة الإنتاجية».

البنك الزراعي يعمل على زيادة القيمة المضافة لكل المنتجات

وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك الزراعي يعمل على زيادة القيمة المضافة لكل المنتجات التي تنتج في الريف المصري، من خلال المساعدة في التصنيع الزراعي أو الإنتاج الحيواني، وهذا الأمر يحدث من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن البنك المركزي وجه بالاهتمام بشكل كامل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن كل الدول التي شهدت طفرات اقتصادية قائمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.