بريد الوطن .. أقوال عميقة في وصف ما يجرى

أجمل ما قرأت لعمر بن الخطاب: «أميتوا الباطل بالسكوت ولا تثرثروا فيه فيطمع الشامتون» خير رد على دعاة الفتنة، و«متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً»، جاءت أمامى وأنا أرى حزن الشاب الذى يعمل ديليفرى وهو يشتكى سوء وقسوة التعامل من إحدى الزبائن.. فى حملات الدولة الكثيرة فى المجال الطبى ألا يستحق مرضى السمنة أن تتولى الدولة أيضاً حملة لعمليات السمنة.. لارتفاع تكاليفها وخطورة السمنة على حياة المرضى.. المنصورة أصبحت مدينة الجدران المصمتة.. اختفى الورد والخضرة بدعوى الاستثمار، شكراً معالى المحافظ.. من يحاسب المسئول الذى يقوم بتزكية موظف لإدارة مكان لا يملك الكفاءة المهنية ولا الخبرة وهل سنعود لعصر العزبة والتكية؟.. حزن الأهالى على عدم تسلّم أبنائهم الكتب حتى الآن لارتفاع المصاريف ألا يستحق قراراً لتخفيف المصروفات؟.. شابوو هانى شاكر فالفن المصرى يحتاج عملية انتشال جسم غريب منه اسمه مطربو المهرجانات أولادنا فى خطر.. للسادة النواب ورجال الأعمال والأغنياء فى بلدى الشتاء قارس فلا تنسوا الفقراء والمساكين وأصحاب الأعمال باليومية تبنوا حملة لمساعدتهم فالراحمون يرحمهم الرحمن.. ما تعانيه بعض المؤسسات والهيئات الحكومية من فساد ومحاولة بعض المسئولين التكتم للحفاظ على الكرسى أمر يحتاج فتح ملفات كثيرة.

محمد الطربيلى

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