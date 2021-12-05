فوز أمير فخر الدين بجائزة شادي عبدالسلام لأحسن فيلم بمسابقة أسبوع النقاد الدولية

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، حصول المخرج أمير فخر الدين، على جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، عن فيلمه «الغريب- The Stranger».

الفيلم الروائي «الغريب- The Stranger»، عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخرج أمير فخر الدين، وإنتاج سوريا، وفلسطين، وألمانيا، ومدته 112 دقيقة.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم في قرية صغيرة في هضبة الجولان المحتلة، طبيب بائس وبلا رخصة عمل يعيش أزمة وجودية، تأخذ حياته منعطفا آخر غير محظوظ، عندما يواجه رجلا أصيب في الحرب في سوريا، متحديا كل توقعات المجتمع في أوقات الحرب والأزمة الوطنية، يغامر بالخروج لتلبية مصيره الجديد.

مسابقة أسبوع النقاد الدولية

شارك في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية، الناقد السينما والمبرمج الفرنسي سيدريك سوكيافلّي، والكاتب والمخرج والمنتج التنونسي إبراهيم لطيف، والممثلة المصرية ناهد السباعي.

تمنح لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية الجوائز التالية: جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم وتمنح للمخرج، وجائزة فتحي فرج (جائزة لجنة التحكيم الخاصة).

وشهد المهرجان هذا العام تكريم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، وذلك خلال حفل الافتتاح، ويشارك كبار نجوم الفن على مدار الأيام الماضية، وحقق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 تلاقي الثقافات من جميع الدول، وعرض عدد كبير من الأفلام بجميع الجنسيات، كما شهد عرض العديد من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، فضلًا عن الندوات والجلسات النقاشية الثقافية.

وانطلقت فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي يوم 26 نوفمبر الماضي، وشارك بها أكثر من 100 فيلم من حوالي 60 دولة.