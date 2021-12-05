قهوجي يشرع في قتل صديقه بسلاح أبيض بالمطرية.. بينهما خلافات قديمة

شهدت منطقة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة، واقعة مأساوية، حيث شرع قهوجي في قتل صديقه بعدما نشبت بينهما مشاجرة بالأسلحة البيضاء، تطور الأمر إلى اعتداء الأول على الأخير بسلاح أبيض بمنطقة الرقبة لتسيل منه الدماء ويسقط على الأرض، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم حجزه في الرعاية المركزة بين الحياة والموت.

بداية التفاصيل

البداية عندما تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول المواطن «أحمد» وشهرته «أحمد شادية» 32 عامًا، صاحب مقهى، مصابا بجروح خطيرة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه، وبين صديقه يدعى «عمرو. أ» يبلغ من العمر 28 عامًا «قهوجي» ولديه معلومات جنائية، محدثا إصابته بجرح قطعي في رقبته بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما منذ فترة طويلة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

عرض المتهم على الطب الشرعي

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبسه 4 أيام، والاستعلام عن حالة الصحية للمجني عليه، كما أمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان حالة المتهم وقت وقوع الجريمة والكشف عن تعاطيه المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة التحريات النهائية حول الواقعة وملابساتها.

جريمة أخرى راح ضحيتها طالب

وقبل 5 أيام من هذه الواقعة، شهدت ذات المنطقة بشارع إبراهيم العربي جريمة بشعة، حيث أقدم مسجل خطر على قتل طالب جامعي، لقيام الأخير بمعاتبته على معاكسة شقيقته، ليطعنه المسجّل بسلاح أبيض بطعنة نافذة في القلب أودت بحياته، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم.

يدفع حياته في سبيل الدفاع عن شقيقته

البداية عندما تلقى المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغًا من أهالي المنطقة بوقوع جريمة قتل شاب يدعى «محمد مجدي» يبلغ من العمر 20 عاما، على يد مسجل يدعى «ماهر» وشهرته «شاكوش»، بعدما دافع الأوّل عن شقيقته فدفع حياته الثمن وسقط قتيلًا إثر طعنة نافذة في القلب.