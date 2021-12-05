4 جرائم قتل بالجيزة في 48 ساعة.. شرف وسرقة «حلة»

شهدت محافظة الجيزة خلال الـ48 ساعة الأخيرة، أربع جرائم قتل بشعة، تفنّن المتهمون في طرق تنفيذها، وتنوعت أسبابها ما بين الشرف والسرقة والخلافات الأسرية.

طعنوا مسن لسرقة حلة

البداية كانت في منطقة المنيرة، عندما شهدت واقعة غريبة من نوعها، إذ أقدم شقيقان في نهاية العشرينيات من عمرهما، على سرقة حلة طهي الطعام، فشاهدهما المجني عليه، وعند محاولته الاستغاثة بالجيران طعنه أحدهما بسلاح أبيض ولاذا بالفرار، وتم القبض على المتهمين.

وثقها بالحبال وقتلها

وفي ذات المنطقة وقعت جريمة قتل أخرى بسبب الخلافات الزوجية، وراحت ضحيتها ربة منزل، حينما أقدم زوجها على قتلها بعد أن وثقها بالحبال، واعتدى عليها بالضرب بعصا حتى فارقت الحياة.

وتم العثور على جثتها مصابة بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء، وبمواجهة الزوج اعترف بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

قتل ابنته لحملها سفاحًا

أما في منطقة الوراق فكانت جريمة القتل الذي حدثت هناك متعلقة بالشرف، حيث قتل أبّ أبنته ابنته الصغرى ذات الـ16 عامًا، بعد أن حملت الفتاة سفاحًا من صديق والدها وأنجبت منذ 5 أيام، وبعد حملها أخبرت صديقه بأمر حملها فتهرب منها مرات عديدة، لكنها أبلغت أباها عن العلاقة التي كانت بينهما.

وبعد الضغط عليه اعترف صديق الأب بما حدث، وأجبره الأول أن يتزوج من ابنته بعقد زواج عرفي، لأنها لم تبلغ السن القانوني، وبعد أن وضعت الفتاة جنينها، بدأت المشاكل بينها وبين زوجها مشككًا في نسب الطفلة.

وعندما اشتكى لوالدها ذهب لمنزل جدها، واستل سكينًا كان قد خبأه في ملابسه، وسدد لها طعنة نافذة أودت بحياتها، وجلس بجوار الجثة منتظرًا قدوم الشرطة.

ذبحوا مسنة لسرقة 700 جنيه

وشهدت منطقة الهرم جريمة قتل مأسوية، حيث قتل عامل ألوميتال وصديقه سيدة مسنة 76 عام ذبحًا، أثناء سرقة فيلتها بإحدى الشوارع بمنطقة الهرم، وكان يعلم أن إقامة الضحية بمفردها، نظرًا لأنه يعمل بالمنطقة، فشعرت بحركة غريبة، وعندما حاولت اكتشاف ما يحدث فوجئت بالمتهم، فهجم عليها بسكين قبل أن تصرخ وتستنجد بأحد، وسرق 700 جنيه وهاتفين ولاذا بالفرار.

وفي اليوم التالي، وجد نجل المجني عليها والدته ملقاة أرضًا ودماؤها تملأ المكان، فأبلغ رجال الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حتى أمكن التوصل لمرتكبي الواقعة وضبطهما.