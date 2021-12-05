قاتل زوجته في المنيرة يمثل جريمته: كتفتها بالحبال وضربتها بالعصاية

اقتادت الأجهزة الأمنية والقضائية، سائقا، لتمثيل جريمة قتل زوجته ربة المنزل، في منطقة المنيرة الغربية، بسبب الخلافات الزوجية المتكررة، حيث حاكى المتهم جريمته، بحضور فريق من جهات التحقيق، ووسط حراسة أمنية مشددة.

حبال وعصا

تمثلت أدوات الجريمة في الحادث، في حبال وعصا، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهم والأدوات المستخدمة في الجريمة، بعد تلقيها بلاغا بالحادث، مساء أمس.

اعترافات المتهم

وأدلى المتهم «محمد. س»، باعترافات تفصيلية خلال مناقشته الأولية، أمام العميد هاني شعراوي، رئيس القطاع، إذ أكد أنه على خلاف مستمر مع زوجته المجني عليها «آيه. ج»، وقرر التخلص منها، حيث أحضر حبالا وعصا، ووثقها ثم تعدى عليها بالضرب، وأحدث بها إصابات أودت بحياتها.

المتهم مسجل

وأوضحت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، أنه سبق اتهامه في قضايا مخدرات وضرب، فضلا عن القضية الحالية، التي يواجه فيها اتهامات بقتل زوجته وأم طفلتيه، والتي تبلغ أكبرهما عامين.

خلافات مستمرة

وأكدت التحريات التي أجراها المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث المنيرة الغربية، أن المتهم كان على خلاف دائم مع زوجته «المجني عليها»، وأنه قرر التخلص منها، وارتكب جريمته، قبل أن تتمكن قوة من مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من القبض عليه، حيث أرشد المتهم عن مكان إخفاء الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.