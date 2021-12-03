«محمد» اعترض على معاكسة شقيقته فقتله «شاكوش»: غرق في دمائه وسط الشارع

شهدت منطقة المطرية بالقاهرة، جريمة بشعة، حيث أقدم مسجل خطر على قتل طالب جامعي، لقيام الأخير بمعاتبته على معاكسة شقيقته، ليطعنه المسجّل بسلاح أبيض بطعنة نافذة في القلب أودت بحياته، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم.

يدفع حياته في سبيل الدفاع عن شقيقته

البداية عندما تلقى المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغًا من أهالي المنطقة بوقوع جريمة قتل شاب يدعى «محمد مجدي» يبلغ من العمر 20 عاما، على يد مسجل يدعى «ماهر» وشهرته «شاكوش»، بعدما دافع الأوّل عن شقيقته فدفع حياته الثمن وسقط قتيلًا إثر طعنة نافذة في القلب.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم القبض على وتحرير محضر، وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن ينظر تجديد حبسه 15 يومًا غدًا السبت.

عرض المتهم على الطب الشرعي

كما أمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان حالة المتهم وقت وقوع الجريمة والكشف عن تعاطيه المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة التحريات النهائية حول الواقعة وملابساتها، وطلبت من الطب الشرعي إرسال تقرير الصفة التشريحية الخاصة بسبب وفاة المجني عليه لاستكمال التحقيقات.

شقيقة المتهم تكشف التفاصيل

وقالت «سماح مجدي»، شقيقة المجني عليه في تصريحات لـ«الوطن»: «إن المتهم سبق وتعرض لي وداوم على معاكستي أمام المارة، وحررت محضرًا بالوقعة، وأن يوم وقوع الجريمة نشبت مشادة مع الطرف الثاني تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها المتهم على شقيقي بسلاحٍ أبيض في منطقة القلب، لتسيل منه الدماء ويسقط على الأرض ويتوفى في الحال، وأن أسرة المتهم دائمة التعدي على شقيقي، بسبب معاكستي في الشارع أمام المارة».

وتابعت:«أن الجريمة وقعت أحداثها يوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، عندما تصادف المتهم بشقيقي واعتدى عليه وطعنه في قلبه، وأن المتهم كثير البلطجة على شقيقي من دون أسباب.. منظر شقيقي وهو مقتول كان غرقان في دمه زي الفرخة»، مطالبةً بالقصاص من المتهم وتوقيع أقصى عقوبة عليه.