عمر كمال: «في ناس عايزة توقعني في النقابة».. واستخدمت تمور وحليب لهذا السبب

قال المطرب عمر كمال، اليوم، إنه عمل لسنوات عديدة في الخليج، وغير جملة خمور وحشيش في أغنية بنت الجيران بكلمة تمور وحليب لأن السعودية مشهورة بهذه المنتجات، متابعا: «ناس بنت حلال وصلت للنقابة إن الكلمات اتغيرت عشان السعودية أرض طاهرة، والسعودية طاهرة وفوق رأسنا ومصر طاهرة وفوق رأسنا، نقابة الموسيقين وصلها كوميك وافتكرته جد».

وأضافت «كمال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه يعتب على النقابة عدم الرجوع إليه، مشيرا إلى أنه عاد إلى مصر من السعودية وقطع رحلاته إلى تركيا في جولته الفنية؛ لحضور التحقيق، وعرض عليهم تويتر وسناب شات؛ ليتأكدوا من عدم كتابة تغريدة مسيئة، وتم حفظ التحقيق.

حفظ التحقيق مع عمر كمال

وأوضح: «صورتي مع الفنانة شيماء المغربي الناس هتعرف تفاصيلها بعد يومين، و5 أيام بس وعربيتي البنتلي هتدخل مصر».

تغيير كلمات أغنية بنت الجيران

وتسبب تغيير الفنان عمر كمال، لكلمات أغنيته بنت الجيران، خلال حفلة بالسعودية في أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب استخدامه جملة خمور وحشيش في مصر.