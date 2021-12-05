عمر كمال يرفض الكشف عن حقيقة الخطوبة: «انتظروا حتى 15 ديسمبر»

رفض مؤدي المهرجانات عمر كمال، التعليق على تداول صورة له عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، رفقة مطربة المهرجانات شيماء المغربي، إذ يظهر خلالها مرتديًا بدلة بيضاء والأخيرة بفستان زفاف أبيض اللون، حاملا بوكيه ورد في يديه، على غرار صور سيشن حفلات الزفاف.

هيبقى خير

وقال «كمال» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد: «في مفاجأة للجمهور يوم 15 ديسمبر هيعرفوها، وخلينا نتكلم يوم 15، ومش عاوز أتكلم في تفاصيل، وهيبقى خير إن شاء الله».

بداية شكوك الخطوبة

وفي وقت سابق، بدأت الشكوك تنتاب متابعيه حول حقيقة خطوبته من الفنانة شيماء المغربي، رغم أنه لم يصرح بأنه ارتبط بها، لكنه اكتفى بتداول صورتين لهما معًا، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، وكتب تعليقا على الأولى: «مفيش مبروك »، والثانية: «أنتِ قلبي»، حيث كان يحمل في كلاهما بوكيه الورد.

ووفقا لما ذكر موقع «الوطن»، فإنه من المرجح أن تكون هذه الصور، إعلان لأغنية جديدة تجمعهما، حيث تداولت شيماء مقطع فيديو لها في شهر مارس المنقضي، معلقة عليه «فيديو الخطوبة»، وظهرت خلاله مع خطيبها، ولم تعلن أنها انفصلت عنه عبر منصات الإعلام أو التواصل الاجتماعي منذ هذا الوقت.

المسؤول عن مكتب أعماله يرفض التعليق

ورفض المسؤول عن مكتب أعماله، في حديثه مع «الوطن»، أن يكشف عن سبب تداول تلك الصور على وجه التحديد، وزعم أنه لا يعلم شيئًا عن خطوبته بشيماء المغربي، وكذلك تعاونهما في أغنية.