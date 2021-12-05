ذوي الاحتياجات الخاصة: شعرنا أمام الرئيس السيسي أنه والدنا

قال أحمد طارق، سباح، أحد أبطال ذوي الهمم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعده بممارسة السباحة في النادي الأهلي، وبالفعل تواصل معه النادي، الذي ينظم له احتفالية كبيرة غدا.

اهتمام كبير بذوي الاحتياجات الخاصة

وأضاف «طارق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هناك اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم دمجهم في المجتمع، وحصولهم على الحقوق الخاصة بهم، وتنفيذ واجباتهم، متمنيا حصوله على بطولة في السباحة.

وشكر اتحاد الإعاقة على إتاحة الفرصة له لحضور الاحتفالية التي شهدها الرئيس السيسي، متابعا: «أنا مركز تالت جمهورية والحمد لله أنا بطل».

فيما قال عبد الرحمن أشرف، أحد أبطال ذوي الهمم والقدرات الخاصة، إنه يرفض التنمر الذي أصبح منتشرا في بعض الأماكن، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يحاول القضاء على هذه الظاهرة تدريجيا.

السيسي يدعم منال حسني

ومن جانبها، أشارت منال حسني، بطلة من أبطال مؤسسة مصر للتنمية، إلى أنها شعرت بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدها، ويستمع إليها، ويشجعها، ويصفق لها لكي تستكمل كلامها، موضحة أنها مرت بتجربة قاسية، وتعايشت معها على الرغم من فقد جدتها وخالتها وأمها في حادث حريق وإصابتها في هذا الحريق، متابعة: «فضلت سنتين مخرجش من البيت وكنت خايفة الناس تتنمر عليا».

السيسي يتفقد الساحة الرياضية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال مشاركته في النسخة الثالثة من احتفالية «قادرون باختلاف»، الساحة الرياضية لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات المختلفة من قبل أبطال الاتحاد الرياضي المصري لأصحاب القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تفقده أجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوي الهمم، كما التقى أعضاء أوركسترا النور والأمل.