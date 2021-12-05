الحديدي: يجب التوقف عن معاملة ذوي الإعاقة بشفقة وإجابات السيسي إنسانية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مشاعر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية اليوم «قادرون باختلاف» مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كانت كبيرة بإحساس الأب المسؤول عن أولاده، وهي إشارة مهمة من رئيس الدولة، موضحة أن الملف والقضية الخاصة بذوي الهمم لا تقف فقط على الدولة التي تفعل ما عليها، فالقصة ليست قوانين فقط، لكن بتقبل المجتمع والشارع وتفهمه لذلك وترجمة رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأرض، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على قناة «ON».

الحديدي: يجب التوقف عن التنمر بذوي الإعاقة أو التعامل معهم بشفقة

وأضافت «الحديدي»، أن القصة ليست في القوانين وتنفيذها، فالقوانين تُسن، لكن علينا كمجتمع أن نفعل ما علينا وأن نتوقف عن التنمر أو التعامل معهم بشفقة، لأنه لا داعي لها، فهم يملكون قدرات قد لا يملكها الأصحاء بشكل كامل، وعلينا أن نتعامل معهم بمساواة كاملة، مؤكدة أنه يجب أن نفسح لهم الطريق في كل مناحي الحياة سواء طريق أو رصيف أو مواصلات أو عمل، مؤكدة في الوقت ذاته أن التنظيم كان أكثر من رائع وحمل مفاجآت كبيرة جميعنا استمتع بها، موجهة الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم الاحتفالية: «وجود عمر خيرت كان رائعا وإبداعًا».

«اسأل الرئيس» كان لها مذاق إنساني

وأشارت الإعلامية إلى أن فقرة «اسأل الرئيس» المعتادة في مؤتمرات الشباب وغيرها من الفعاليات، كانت لها مذاق خاص لاختلافها كلية هذه المرة، «اسأل الرئيس من شباب ذوي الهمم ولأنهم يملكون قدرا كبيرا من البراءة كانت أسئلتهم إنسانية وخاطفة وتلقائية جدًا، يمكن لو صحفي اللي كان بيسأل كانت هتكون الأسئلة معقدة لكن ما شاهدناه اليوم أن الأسئلة كانت رائعة وبريئة حتى إجابات الرئيس كانت تلقائية وإنسانية»، وإجابات السيسي كانت بسيطة لكنها حملت رسائل ودروسا للأطفال بداية من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كقدوة، بالإضافة لفكرة الأسرة التي استلهم منها الرئيس الصبر والحكمة أو ألقوة.