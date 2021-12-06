محامية فاتن موسى طليقة مصطفى فهمي تكشف كواليس الأزمة: الفنان غدر بيها

كشفت إيناس فوزي، محامية فاتن موسى، طليقة الفنان مصطفى فهمي، تفاصيل اتهام موكلتها باقتحام شقة الفنان مصطفى فهمي، فذكرت أن النيابة عاينت الشقة، «النيابة قالت مفيش أي كسر في الباب ولا أي حاجة، بس دخلنا لم نجد ولا حاجة من حاجتها الشخصية نهائي في الشقة، إنما كان فيه منقولات خاصة بيها زي الحلل والمطبخ والمعلقة دي كانت موجودة»، موضحة أنها لم تجد أي ذهب أو مصوغاتها وجميع أدواتها الشخصية، كما أنها لم تجد أي شنط داخل الشقة تخص موكلتها، لذلك اتصلت بالنجدة على الفور، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية لها منذ قليل.

مصطفى فهمي اعترف بأخذ الأشياء الشخصية لطليقته

وأضافت «فوزي»، أن النجدة جاءت على الفور، «المحامي بتاع مصطفى فهمي قالنا هتتهمونا بالسرقة هنتهمكم بالسرقة إحنا كمان، قولناله إحنا لسة داخلين قدام عينك، سرقة إيه ولا أنت مظبط مواضيع معينة عشان تعملهالنا كسرقة، ده أنت اللي واخد كل حاجة، يشاء الرحمن أن مصطفى فهمي يروح النيابة يقولهم إن حاجتها موجودة في 18 شنطة ومعاه، عبارة عن إيه الـ 18 شنطة دي، الله أعلم، حاطط الحاجة في أكياس سودة، مينفعش أصلا فنان عظيم زي مصطفى فهمي يحط شنط طليقته بهذه الطريقة، ده لو مساعد بتاعي في المكتب أو اللي بيساعدني في البيت أو ضيف مقدرش أحط حاجته في شنط سودة».

مصطفى فهمي تزوج فاتن موسى شرعيا وطلقها غيابيا طلاقا رجعيا

وأشارت المحامية إلى أن موكلتها لا ترغب سوى في أخذ حقوقها، «مصطفى فهمي غدر بيها، هنقول إنه تزوجها جواز شرعي، على سنة الله ورسوله، لما طلقها قام بطلاقها غيابي رجعي، يعني ما زالت زوجته وفي عدتها وممكن يرجعها بورقة، لكن لو ناوي يديلها حقوقها كان المفروض يطلقها طلاق بينونة كبرى، عشان تقدر تاخد حقوقها، لما تيجي هي تطلب حقوقها هيقولولها مينفعش لأن طلاقك ده مش طلاق نهائي، ده طلاق رجعي، أنا مكنتش أعرف أنها مطلقة سوى يوم 10 نوفمبر الماضي، عندما بلغنا النجدة بالسرقة، مجتلناش أي وثيقة تثبت أنها تم طلاقها، بس هما قدموا وثيقة أنها مطلقة طلاقا رجعيا في محضر بالقسم».

عاوزين مصطفى فهمي يطلق فاتن موسى بينونة كبرى

وأشارت إلى أنه بعد كل هذه الخلافات فإن موكلتها لا ترغب في العودة اليه حتى إن طلب منها هو العودة، «أكيد مش عاوزه تعيش معاه بعد كل ده، بس أي واحدة بتطلق بيبقى ليها حقوق شرعية وقانونية، الحقوق مش كلمة مجملة، بس مفصلة، ليها مؤخر صداق في الجواز بتاعها حوالي نص مليون جنيه، فيه نفقة عدة على حسب المستوى اللي هما عايشين فيه، لها نفقة متعة، لكن محامية الفنان مصطفى فهمي، بعتت لي انذار باستلام 18 شنة، فيهم شوية هدوم الله أعلم متلفة ولا لا، ومجرد استلامهم يعني إبراء لذمة مصطفى فهمي من كل حقوقها، إحنا عاوزين مصطفى فهمي يطلقها طلاق بينونة كبرى عشان تاخد حقوقها».