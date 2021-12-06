حمو بيكا: طول عمري شقيان.. اشتغلت جزار ونجار وسواق توك توك

نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام» صورة من حفله الأخير في موسم الرياض، بجوار صورة أخرى له قبل دخوله عالم الفن وأثناء عمله كنجار مسلح.

وكتب حمو بيكا: «ما بين الصورة دي ودي فرق 14 سنة، بحمد ربنا على اللي وصلتله.. طول عمري شقيان موصلتش لأي حاجة بالساهل.. اشتغلت جزار - نجار مسلح - سواق توك توك، دول أشهر حاجة اللي كل الناس تعرفها».

وأضاف مطرب المهرجانات: «أما باقي الشغل أي حاجة تتخيلها اشتغلتها شقيان وأنا عندي 12 سنة.. المضمون اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك.. الحمد لله نعمة ربنا كبيرة».

شركة سعودية تهدي حمو بيكا سيفا ذهبيا

وسبق وأعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا منذ أيام، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن إهداء شركة سعودية له مجموعة سيوف ذهبية بالإضافه إلى تعاونه مع شركة إنتاج سعودية.

منع حمو بيكا من الغناء

وكانت أصدرت نقابة الموسيقيين مؤخرا بيانًا بمنع 20 من مطربي المهرجانات عن العمل وإقامة الحفلات، وكان من بينهم حسن شاكوش، وحمو بيكا.

وقالت النقابة في بيانها: «لما كانت الحالة المزرية الحاصلة الآن للأغنية المصرية بتضافر بعض القوى الظلامية لتسطيحها وتشويهها عن قصد، بما يسمي أغاني المهرجانات التي تنشر كلمات تخرج عن حدود الفضيلة ومحاسن الأخلاق أحيانًا، وتدعو إلى العنف والتفكك الاجتماعي أحيانًا، ومن ثم يتم تصدير الفن المصري للعالم بهذا التشويه والتزييف الذي تريده تلك القوى لتقزيم دور مصر الفني والثقافي والحضاري».

وأضاف البيان «ومن هنا تتصدى نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر، درعا وحصنا، لهذه الموجة المقصودة والخروج بالأغنية المصرية من عنق الزجاجة بأقل الخسائر من خلال مؤتمرات وندوات ولقاءات توعوية ودعوية للمجتمع المدني والمؤسسات والهيئات للحفاظ علي بنية الإنسان المصري الحقيقية خلقًا وثقافة وفكرًا».