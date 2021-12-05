انطلاق مسابقة «مستقبل وطن» لأوائل الطلاب ببني سويف غدا

عقد النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، اجتماعا، حضره الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة ومدير التعليم العام ومدير الخدمات التعليمة ومديري عموم الإدارات وتوجيه المواد الدراسية، لمناقشة آخر الاستعدادات لتنفيذ مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي في الشهادات التعليمة المختلفة (الإبتدائية والإعدادية والثانوية)، والتي من المقرر أن تنطلق غدا الاثنين 6 ديسمبر بمشاركة أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة.

يأتي ذلك في إطار دور الحزب المجتمعي برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، والنائب حسام العمدة أمين الحزب في بني سويف رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب بالمحافظة، وتنفيذا للبروتوكول الموقع بين الحزب ووزارة التربية والتعليم.

806 مدراس تشارك في المسابقة ببني سويف

وناقش الإجتماع الذي حضره الدكتورة منى عبد الله عضو مجلس النواب امين التنظيم بامانة المحافظة، والدكتور الحسين دهشان القائم بعمل امين لجنة التعليم بالحزب وأعضاء اللجنة العليا للمسابقة وأمناء امانات المراكز، الإنتهاء من كافة تفاصيل المسابقة التي يشارك بها 806 مدارس على مستوى المحافظة في مختلف الإدارات التعليمية، بإجمالي عدد طلاب يتخطى الـ8 آلاف طالب وطالبة.

«مستقبل وطن»: نهدف لخلق روح التنافس الشريف بين الطلاب

ووجه أمين الحزب بالمحافظة بالعمل على تنفيذ المسابقة على أفضل ما يكون، وأن تُتيح لأبنائنا الطلاب تنمية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمي روح الولاء والإنتماء لديهم، والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.

من جانبها أوضحت امين التنظيم بالحزب في المحافظة، إن المسابقة ستشمل كافة مدارس المحافظة بداية من العزب والنجوع وصولا للمدن، حيث ستجرى المسابقة على 4 مراحل الأولى منها على مستوى المجالس القروية، ثم المراكز، والمرحلة الثالثة على مستوى المحافظة، ثم المرحلة الأخيرة على مستوى الجمهورية، حيث ستمثل مدرسة وحيدة المحافظة بتلك المرحلة.