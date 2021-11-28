عاجل.. «مستقبل وطن» يعلن سداد المصاريف الدراسية للطلاب غير القادرين

أعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، زعيم الأغلبية، عن قيام حزب مستقبل وطن بدفع المصاريف الدراسية للطلاب غير القادرين فى المدارس.

مستقبل وطن يتحمل مصاريف المدرسة لغير القادرين

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة سامي هاشم لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن منهج 4 ابتدائي وذلك بحضور نائب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

وطالب النائب أشرف رشاد، وزارة التعليم والتعليم بتقديم بيان عن كافة الطلاب فى مختلف المدارس الجمهورية فورًا ليقوم الحزب بدفع المصاريف الدراسية للطلاب غير القادرين في جميع المحافظات، مؤكدًا التزام الحزب بهذا الأمر.

وشهدت اللجنة انتقادات من عدد من النواب لوزارة التربية والتعليم، لحجب الكتب عن الطلاب غير القادرين لحين سداد المصاريف الدراسية.

طارق شوقي يعتذر عن عدم الحضور للنواب

وتناقش لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم خلال اجتماعها المنعقد حاليًا، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي لم يحضر الاجتماع، وأبدى النواب اعتراضهم على عدم حضور الوزير، معتبرين اعتذاره عن عدم الحضور غير مقبول.