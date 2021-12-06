ياسمين عبد العزيز تروج لأول ظهور لها مع منى الشاذلي.. والجمهور: منتظرين

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، صورة عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لأول ظهور لها إعلاميا، من كواليس حلقة برنامج «معكم مع منى الشاذلي»، برفقة زوجها أحمد العوضي.

وعلقت ياسمين على الصورة قائلة: «انتظرونا يومي الأربعاء والخميس الساعه 9 مساء في برنامج.. معكم منى الشاذلي»، لتنهال التعليقات علي الحساب من قبل الجمهور معبرين عن فرحتهم بعودتها ومن بين التعليقات: «أحلي انتظار .. مستني الحلقه دي أوي وحمدالله علي سلامتك ياسمينا»، وأضاف آخر: «لينا شهور منتظرين على نار وأخيرا حبيبتي تنوري الشاشة».

ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بأول ظهور

و نشرت ياسمين عبدالعزيز، قبل أيام عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، برومو أول ظهور لها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة.

وروت «ياسمين»، خلال البرومو تفاصيل بسيطة عن أزمتها الصحية: «كنت بموت وجاتلي رسالة التربى بيجهز التربة، وقلت لأخويا الكبير خلي بالك من ولادي، مش قادرة أصدق أني قاعدة في برنامج وباتكلم عن الموضوع ده، 3 حاجات متقدرش تشتريها بالفلوس: الصحة والاحترام وحب الناس»، وتابعت: «شفت معدتي برة جسمي.. وقلت لأخويا الكبير: خلي بالك من ولادي، أحمد العوضي حط رأسه على رأسي وكان بيعيط».