ياسمين عبدالعزيز تلخص رحلة مرضها في 10 نقاط: «شفت معدتي برة جسمي»

تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز محرك البحث «جوجل»، وأصبحت على قائمة «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إذاعة برومو جديد للقاءها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، إذ يعد اللقاء الإعلامي الأول بعد أزمتها الصحية.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، أبرز تصريحات الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي قالتها خلال بروموهات البرنامج.

1- كنت بموت وجاتلي رسالة (التربى بيجهز التربة).

2- قلت لأخويا الكبير خلي بالك من ولادي.

3- مش قادرة أصدق أنى قاعدة في برنامج وباتكلم عن الموضوع ده.

4- 3 حاجات مبتشترهاش الفلوس: الصحة والاحترام وحب الناس .

5- شفت معدتي برة جسمي.

6- أحمد العوضي حط رأسه على رأسي وكان بيعيط.

7- أنا ست فرفوشة اللي حصل حصل وممكن أقوم.

8- أحمد العوضي كان عاوز الناس تدعيلي، هو أنقذني.

9- اللي حصلي مش تمثيل.. وأحمد كان كل يوم نايم على الكنبة.

10- وحش الكون كان هيسيبه ويروح.

ويعد ذلك الظهور الأول لياسمين عبدالعزيز بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا، حيث كانت تخضع لعملية جراحية وسببت لها مضاعفات، وأدت إلى تدهور حالتها الصحية وسافرت للخارج وخضعت لعملية جراحية أخرى إلى أن تحسنت حالتها الصحية وعادت لمصر مرة أخرى.

وعادت ياسمين عبدالعزيز إلى مصر، مساء الخميس 23 سبتمبر، قادمة من سويسرا، وذلك بعد اطمئنانها على حالتها الصحية، حيث إنها من المقرر أن تقضي فترة نقاهة خلال الأيام المقبلة، وبعدها تعود لممارسة نشاطها الفني من جديد.

وكان مسلسل «اللي مالوش كبير»، آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز في الدراما التلفزيونية، وشاركها أحمد العوضي البطولة، وحاز العمل على إعجاب الجمهور والنقاد في رمضان الماضي، وشاركهما البطولة كل من خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، عايدة رياض، فتوح أحمد، هدي الأتربي وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.