حسن الرداد: «هعمل فيلم كوميدي لإيمي ولست على خلاف مع ياسمين عبدالعزيز»

أبدى الفنان حسن الرداد، إعجابه بديكور برنامج «حبر سري»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة والناس»، قائلًا: «بسم الله ما شاء الله ديكور تحفة عشان كدة لبست شياكة».

وقدمت مذيعة البرنامج، أسما إبراهيم، الشكر للفنان حسن الرداد لتلبيه دعوة البرنامج رغم الظروف التي يمر بها، إذ يعد ذلك أول ظهور إعلامي له بعد وفاة والد زوجته الفنان سمير غانم، ليرد عليها قائلًا: «مبسوط إني موجود معاكي.. بس براحة عليا شوية على الهادي»، فردت عليه الإعلامية ساخرة: «أنت وحظك.. مش بتثبت».

حسن الرداد ينوي خوض تجربة الإنتاج هذا العام

وقال الفنان، إن خوضه تجربة الإنتاج، فكرة راودته منذ فترة طويلة ماضية، معلقًا: «الفنان نور الشريف من الحاجات اللي قالي عليها، قالي 3 أو 4 سنين وتفتح شركة إنتاج، كان الكلام ساعتها في بدايتي، فموضوع الإنتاج موجود في دماغي بشكل عام وناوي أدخل فيه السنادي».

ممكن أعمل فيلم كوميدي لإيمي

وعن نجم مربح سيختاره إذا فتح شركة إنتاج، قال: «هختار كل النجوم، فيه ظافر عابدين وعمرو يوسف، بس ممكن أعمل فيلم كوميدي لإيمي».

سبب عدم تكرار مشاركته مع ياسمين عبد العزيز في عمل فني

وكشف عن عدم تكرار تجربة مشاركته في عمل فني مع ياسمين عبدالعزيز، وحقيقة حدوث خلافات بينهما، قائلًا: «أنا عملت مع ياسمين فيلمين وأحبهم كثيرًا، وأنا من الناس التي لا تظهر في الإعلام كثيرًا وبالتالي لا أرد على الشائعات التي قد تنتشر بسبب عمل فني أعمله أو علاقتي بشخص من زملائي».

لا يوجد خلافات مع ياسمين عبد العزيز

وتابع: «علاقتي مع ياسمين جيدة جدًا، وكنت أطمئن عليها في أزمتها الأخيرة، كما تحدثت معي ومع إيمي وقدمت لها العزاء في وفاة والدها ووالدتها، وعلاقتنا كويسة ولا يوجد أي خلاف بيننا، ومستعد للعمل معها مجددًا».