ياسمين عبدالعزيز لأحمد العوضي: قعدت تقولي وحش الكون لحد ما كنت هسيبه

نشرت قناة «cbc»، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، برومو جديدا من حلقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز بصحبة زوجها الفنان أحمد العوضي، ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، منوهة أن الحلقة ستذاع قريبًا على القناة.

أنا ست فرفوشة واللي حصل حصل

وقالت ياسمين عبدالعزيز في برومو البرنامج، «أنا خايفة الحلقة دي أوي، أنا ست فرفوشة اللي حصل حصل وممكن أقوم»، ليرد عليها الفنان أحمد العوضي قائلا: «أهو رجع وحش الكون»، فردت عليه ساخرة: «يا خويا قاعد تقولي وحش الكون وحش الكون، لحد ما كنت هسيب الكون كله وأروح».

أحمد العوضي أنقذني واللي حصل مش تمثيل

وأضافت ياسمين عبدالعزيز: «أحمد كان عاوز الناس تدعيلي، هو أنقذني، ودة مش تمثيل، كل يوم كان نايم على الكنبة».

أحمد العوضي: أنا كنت محطم بسبب مرض ياسمين

وقال أحمد العوضي، خلال برومو البرنامج: «طول الوقت بنتخانق ليه نعمل في بعض كده، نص كلامها الناحية التانية ومش بشوفه»، وعن فترة مرض ياسمين عبدالعزيز، قال: «أنا كنت محطم، لما شريك حياتك تبقى أنت عاجز أنك تساعده، ممكن يبقى فيه تنشنة، أول مرة أتخيل إني اتحط في الموقف ده».

ويعد ذلك الظهور الأول لياسمين عبدالعزيز بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا، حيث كانت تخضع لعملية جراحية وسببت لها مضاعفات، وأدت إلى تدهور حالتها الصحية وسافرت للخارج وخضعت لعملية جراحية أخرى إلى أن تحسنت حالتها الصحية وعادت لمصر مرة أخرى.