اعتقال 250 متهما بالسعودية لتورطهم في قضايا فساد بـ6 وزارات

قررت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية «نزاهة»، اعتقال 250 مواطناً ومقيماً منهم موظفون من وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والتعليم، لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير، موضحة أنَّه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

الرقابة السعودية تحقق مع 657 متهما في قضايا إدارية

وأوضحت أنَّه خلال نوفمبر الماضي، مارست الهيئة اختصاصاتها ومهماتها، وأجرت 6459 جولة رقابية، كما أجرت التحقيق مع 657 متهماً في قضايا إدارية وجنائية

ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجميع إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري لحماية المال العام.

الرقابة السعودية تدعو للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي

وقادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية 6061 جولة رقابية، والتحقيق مع 512 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وتمّ إيقاف 172 مواطنا ومقيما، منهم موظفون في وزارات الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، البيئة والمياه والزراعة، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب وفقا لصحيفة «عكاظ» السعودية.

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الثاني 1443 هـ pic.twitter.com/sMeAGKHjJt — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) December 5, 2021

وكشفت أنَّ أبرز جرائم الفساد المالي والإداري، التي تورط بها المتهمون تمثلت في الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، والتزوير.

وعقبت صحيفة «المدينة» السعودية، على بيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، قائلة إن المملكة تشهد حاليا «خريطة طريق لمكافحة الفساد، لتكون مرتكزًا رئيسًا لرؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات على جميع المستويات والحد من مخاطر الفساد».