اللقاحات المعتمدة في السعودية.. عددها 6 والجرعة الثالثة شرط لدخول المملكة

يبحث الراغبون في السفر إلى السعودية عن اللقاحات المعتمدة في المملكة، بعد تأكيد وزارة الخارجية، على اعتبارها شرطا أساسيا لدخول البلاد، سواء للراغبين في العمل أو أداء مناسك العمرة، بالإضافة إلى شرط الحصول على جرعة ثالثة منشطة من اللقاح السابق الحصول عليه.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، اللقاحات المعتمدة في السعودية، وأهم إرشادات وزارة الصحة بالمملكة للراغبين في التقدم للتصديق على اللقاح والشروط الواجب اتباعها، في التقرير التالي:

اللقاحات المعتمدة في السعودية

وحددت وزارة الصحة بالمملكة، اللقاحات المعتمدة في السعودية، ويشترط للقادمين الحصول على جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة داخل المملكة، وهي:

- فاييزر بيوتنيك «Pfizer-BioNTech».

- موديرنا «Moderna».

- أكسفورد أسترازينكا «Oxford-Astrazeneca».

- جونسون «Janssen».

- سينوفارم «Sinopharm».

- ساينوفاك «Sinovac».

إرشادات اعتماد اللقاح داخل المملكة

على مقدم الطلب، مراعاة النقاط التالية؛ لتسهيل عملية إضافة المعلومات في أقل مدة ممكنة، وتفادي رفض الطلب:

التأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة؛ حيث إن إدخال معلومات خاطئة يؤدي إلى رفض الطلب.

يشترط وجود هوية وطنية، أو هوية مقيم لاستقبال الطلب.

أن تكون المستندات المدخلة بصيغة PDF، ولا يتجاوز حجمها 1 ميجا بايت.

التأكد من مطابقة الشهادة للاشتراطات التالية:

أن تكون البيانات الشخصية موضحة في الشهادة.

أن تكون صادرة بإحدى اللغات التالية: العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية.

أن تحتوي الشهادة بشكل واضح على اسم اللقاح، وتاريخه، ورقم التشغيل.

المستندات المطلوب لاعتماد اللقاح

ويطلب موقع وزارة الصحة السعودية، تجهيز بعض المستندات وإرفاقها، وهي: صورة من جواز السفر، وصورة من شهادة التطعيم.

مع العلم أنه لا يمكن التقدم بطلب جديد في حال وجود طلب قائم، ويستغرق تنفيذ الطلب نحو 5 أيام عمل.