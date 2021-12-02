بشرى للمقبلين على الزواج.. 7 جنيهات تراجعا في سعر جرام الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب، منتصف تعاملات اليوم الخميس، 7 جنيهات، وسط تذبذب واضح في سعر بيع المعدن الأصفر خلال اليوم الواحد، ولا سيما أنه ارتفع أمس الأربعاء.

سعر الذهب محليا

وبيع الذهب عيار 24 بسعر 890 مقابل 897 جنيها، أمس، وسجل عيار 21 سعر 779 جنيها، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 668 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 6 آلاف و232 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وتراجع الذهب عالميا ليسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 56.93 دولار، كما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 52.19 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 49.81 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 42.70 دولار، كما سجلت الأوقية سعر 1.770.94 دولار.

ماذا حدث في سعر الذهب عالميا؟

محليا قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن أي تراجع في الأسعار يعطي تفاؤلا لدى المستهلك، أما عن الشراء والبيع فلا يزال مبيعات المحلات محدودة.

عالميا تراجعت أسعار الذهب، منتصف تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.3% لتراجع الأوقية إلى 1.770.94 دولار مقابل 1777.87 دولار للأوقية.

أسعار المعادن

وارتفعت أسعار الفضة الفورية 0.5% إلى 22.42 دولارا للأوقية وزاد البلاتين بنسبة 0.7% إلى 940.09 دولارا للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.5$ إلى 1756.46 دولار، لكن المعدن فشل في التعافي من عمليات البيع المكثفة الأسبوع الماضي، واستمر في التداول دون الذهب للمرة الأولى منذ أغسطس 2019.