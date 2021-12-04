التضامن: 100 ألف مستفيد من حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بالمحافظات

تواصل حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار «أنتوا أبطال أسرتكم» في 25 نوفمبر الماضي بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتستمر حتي العاشر من ديسمبر الجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، فعالياتها على مستوي محافظات الجمهورية، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية.

100 ألف مستفيد من حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

وتستعرض الحملة أبحاث ميدانية أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف حول الاتجاهات والسلوكيات الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

وتستعين الحملة أيضًا بإحصائيات من باكورة أبحاث أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، متضمنة اتجاهات الرأي في المجتمع تجاه مظاهر العنف ضد النساء والفتيات، وأسباب زيادة مظاهر العنف في المجتمع.

ونفذت الحملة التي تأتى ضمن خطة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» عددًا من الفعاليات على مستوى محافظات الجمهورية من زيارات منزلية قامت بها الرائدات الاجتماعيات للتوعية بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات أو الندوات الجماهيرية التي عقدتها مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية تحت رعاية المحافظين، حيث تجاوز عدد المستفيدين من تلك الفعاليات ما يزيد على 100 ألف مستفيد.

528 ألف مشاهد لفيديوهات توعوية على مواقع التواصل

كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي ببث عدد من الرسائل والفيديوهات التوعوية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث وصلت تلك الرسائل إلى ما يزيد على 8 ملايين شخص.

وبلغت عدد المشاهدات للفيديوهات ما يزيد على 528 ألف مشاهد، كما بلغ مجموع الدقائق التي تم مشاهدتها منذ انطلاق الحملة وحتى الآن 128 ألف دقيقة، في حين بلغ التفاعل مع محتوي الحملة أكثر من 380 ألف حركة تفاعل، ووصلت التعليقات إلي ما يزيد على 8500 تعليقًا.

وتستهدف الحملة قطاعات مختلفة منها المواطنون الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفئات الأولي بالرعاية من خلال تعريفهم بمنظومة الخدمات التي تقدمها لهم الوزارة، واستعراض قصص سيدات نجحن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

انتوا أبطال أسرتكم

وتتضمن الحملة عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة، حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي إصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وتلعب الرائدات الاجتماعيات دورًا كبيرًا في تلك الحملة، خاصة أنهن يعتبرن سفيرات وجنود وزارة التضامن الاجتماعي في الميدان وفي جميع أنحاء الجمهورية بما يشمل القرى والنجوع والمناطق الحضرية والنائية، كما أنهن شريكات في مكافحة جميع أشكال العنف ونقص الوعي بكثير من القضايا التي يؤدي التصدي لها إلى نهضة المجتمعات المحلية، وعقدت الرائدات الاجتماعيات ندوات للتوعية بأهداف الحملة.

وتدعو الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، كافة الفئات لتطبيق السلوكيات الإيجابية والمشاركة في الحملة، من أجل تكوين مناخ ثقافي واجتماعي داعم لقضايا مناهضة العنف ضد الفتاة والمرأة، والتفاعل مع هاشتاج«#انتوا أبطال أسرتكم».. من أجل الحفاظ على حقوق النساء والفتيات وتمتعهن بحياة كريمة تليق بكرامتهن وبقدرهن.