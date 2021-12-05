«الصحة»: خطواتنا لمجابهة الزيادة السكانية جيدة.. لكن لا تحقق المستهدف

قال الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن الزيادة السكانية هي تحدٍ لجميع الوزارات، والوزارة معنية بملف تنظيم الأسرة، وهي أول وزارة تُسأل عن أبعاد المشكلة السكانية، موضحًا أن هناك العديد من المبادرات التي تمت لمواجهة الزيادة السكانية، كما أننا نسير بخطوات جيدة لكنها لا تمكننا من الوصول للمستهدف في مواجهة الزيادة السكانية، وذلك خلال حواره مع برنامج «المشهد» تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر قناة «TeN».

مواجهة الأزمة تستلزم زيادة مستويات التعليم والتشغيل والتنمية

وأضاف «عباس»، أن مواجهة الزيادة السكانية تعتمد على تغيير المفاهيم لدى المواطنين بشأن الزيادة السكانية، وأن هناك خططا جديدة يتم العمل عليها لمواجهة هذه الأزمة، منوهًا بأن مواجهة الأزمة تستلزم زيادة مستويات التعليم والتشغيل والتنمية، فيما قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، خلال حواره في نفس البرنامج، أننا شهدنا زيادة في عدد السكان 700 ألف مواطن خلال آخر 5 شهور فقط، موضحًا أن التجربة المصرية كانت من أنجح التجارب في العالم في التعامل مع أزمة الزيادة السكانية في بعض الفترات.

التجربة المصرية لمواجهة الزيادة السكانية بدأت منذ الستينيات

وأشار إلى أن التجربة المصرية لمواجهة الزيادة السكانية بدأت منذ الستينيات، كما أن مواجهة الزيادة السكانية يستلزم وجود إطار مؤسسي واستراتيجية واضحة وتمويل، لافتا إلى أن المؤسسة التي يوكل إليها ملف السكان لا بد أن تتحلى بالاستقلال والاستقرار والقوة، كما أن الإطار المؤسسي للزيادة السكانية في مصر أصبح هشًا بعد أحداث يناير، مؤكدًا أننا ينقصنا حوكمة ملف السكان، مشيرًا إلى أن هناك دراسة أثبتت أن كل جنيه تنفقه الدولة على وسائل تنظيم الأسرة يوفر للدولة 151 جنيه، معتبرًا أن تنظيم الأسرة أكبر مشروع استثماري تنفذه الدولة أكبر من قناة السويس والسد العالي.