«الصحة» تحدد 6 أنواع من الوجبات لتقوية مناعة الأطفال.. منها «الدهون»

طالبت وزارة الصحة والسكان، أولياء الأمور، بتوفير أنواع معينة من الوجبات لأطفالهم، لأهميتها في تكوين وبناء الجسم، وقدرتها على تقوية جهاز المناعة ومنحه القدر على مواجهة الأمراض المعدية والبكتيريا والفيروسات.

الصحة تعطي أولوية لتوعية المواطنين

وأوضحت وزراة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أنّها تعطي الأولوية في عملها لزيادة توعية المواطنين بطرق الوقاية من الأمراض، وتحديد أنواع الأغذية والأطعمة التي تعمل على تقوية جهاز المناعة، وذلك في إطار تحقيق أجندة الوزارة وتحقيق أهداف مصر في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في المجال الصحي والطبي.

أنواع الوجبات الغذائية للأطفال

وحددت الوزارة 6 أنواع من الأغذية القادرة على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض المعدية، وهي وجبات غذائية متكاملة تعطي الجسم المناعة المطلوبة، وهي كما يلي:

- بروتينات.

- دهون.

- فاكهة.

ألبان.

- خضار.

- نشويات.

نصائح وزارة الصحة للطلاب

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة أساليب وطرق التغذية الصحيحة للطلاب داخل المدارس في ظل استمرار جائحة كورونا، من خلال بعض النصائح التي يجب على الطلاب الالتزام بها طوال اليوم الدراسي داخل المدرسة.

طرق التغذية الصحية للطلاب في المدارس

- تناول وجبتك الخاصة المجهزة في المنزل دون مشاركتها مع زملائك.

- عدم شراء الأطعمة غير الصحية والمعرضة للهواء طوال الوقت.

- استخدام الأكواب والأطباق ذات الاستعمال الواحد، وإلقائها في سلة القمامة عقب الانتهاء من استخدامها.

- غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد تناول الوجبة مباشرة.

- التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر في أماكن تقديم الوجبات المدرسية.